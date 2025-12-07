Inter News 24 Inter Como racconta una partita senza storia, con la squadra di Cristian Chivu capace di soffocare i lariani con intensità, pressione e qualità. Nel primo quarto d’ora a San Siro, i nerazzurri hanno letteralmente soffocato il Como. Quindici minuti ad altissima intensità e densità, con aggressioni coordinate, pressione feroce e due occasioni gigantesche già nei primi istanti: prima l’imbucata di Alessandro Bastoni, difensore mancino della Nazionale, per Lautaro Martínez, con Carlos decisivo in corner, poi il faccia a faccia tra Nicolò Barella e Butez, risolto dal portiere con un intervento di piede. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, dominio totale a San Siro contro il Club lariano: la notte perfetta dei nerazzurri