Inter Como Chivu si è preso definitivamente la squadra | e in questo è simile ad Inzaghi

Inter News 24 Inter Como, Chivu sembra aver preso definitivamente la squadra in mano. E in questa cosa in particolare è simile a Simone Inzaghi. L’edizione odierna di Repubblica dedica un’analisi approfondita all’operato dell’allenatore Cristian Chivu dopo la netta vittoria per 4-0 della sua Inter contro il Como di Cesc Fàbregas. Il quotidiano sottolinea come il tecnico rumeno abbia completato la sua trasformazione, affermandosi definitivamente sulla panchina dei nerazzurri. La metamorfosi in panchina: Chivu come Inzaghi. Repubblica evidenzia un particolare significativo che testimonia la piena maturazione di Chivu nel ruolo di allenatore: la sua difficoltà a restare fermo nell’area tecnica, un atteggiamento che si discosta dalla compostezza che mostrava a inizio stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Chivu si è preso definitivamente la squadra: e in questo è simile ad Inzaghi

