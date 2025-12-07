Inter Chivu esulta | due rinforzi a gennaio uno è Diouf
Su ‘TiAmoCalciomercato’, gli aggiornamenti sulle mosse del club milanese: l’allenatore può sfruttare sempre di più le risorse interne Sorrisi a trentadue denti in tutto l’ambiente Inter, dopo il netto 4-0 contro il Como. Vittoria con una ottima prestazione e al cospetto di un avversario che finora aveva perso solo una volta in campionato, mostrando una qualità elevatissima. E le buone notizie non finiscono qui, per i nerazzurri. Un triplo ‘colpo’, dal mercato, come si evince dalla nostra analisi su ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, con i nostri Lorenzo Polimanti e Alessio Lento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Inter, Chivu esulta: due rinforzi a gennaio, uno è Diouf - Ultime notizie in casa nerazzurra, nelle recenti partite il tecnico ha trovato risposte importanti: il punto su Calciomercato. Come scrive calciomercato.it
