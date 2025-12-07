Inter Calhanoglu si riscopre bomber | meglio di lui solo Lautaro

Il turco sale a 6 gol, uno in più della scorsa stagione e uno in meno del capocannoniere della Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Calhanoglu si riscopre bomber: meglio di lui solo Lautaro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calhanoglu Inter, il turco si riprende il posto in una sera: adesso ha un compito da portare avanti

Pagelle Juve Inter, Calhanoglu il migliore dei nerazzurri: gli altri voti della Gazzetta

Inter, nonostante la sconfitta, ci sono stati anche dei lati positivi: Calhanoglu è stato elogiato mentre la delusione è venuta da Sommer

Pioggia di otto per Chivu Né Thuram, né Lautaro, neanche Calhanoglu: l'mvp dei giornali è proprio Chivu Incarta Fabregas, sorprende tutto il Como e i calciatori lo seguono alla perfezione. Testa della classifica per una notte per la sua Inter Sei d'accord - facebook.com Vai su Facebook

L'INTER RADDOPPIA CON THURAM Tocco sotto sul corner di Calhanoglu e 2-0 per i nerazzurri #InterComo Vai su X

Inter, Calhanoglu si riscopre bomber: meglio di lui solo Lautaro - La cooperativa del gol nerazzurra domina la classifica dei cannonieri della Serie A. msn.com scrive

Inter, Calhanoglu delude anche in nazionale: ora il turco rischia il posto - Il play turco ha vissuto gli ultimi mesi nella bufera: dalle parole di Giusppe Marotta post Fluminense- Da sportmediaset.mediaset.it

Var, Chivu e Calhanoglu: è bufera durante Atletico Madrid-Inter - Inter è bufera tra Var Letexier Chivu e Calhanoglu: ecco cosa è successo dopo il gol di Julian Alvarez ... Riporta calciomercato.it