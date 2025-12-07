Intasca una mazzetta da 3mila euro in strada primario dell’ospedale Sant’Eugenio arrestato a Roma | è accusato di corruzione
Un primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, Roberto Palumbo, responsabile del reparto di nefrologia, è stato arrestato il 4 dicembre mentre intascava una mazzetta da tremila euro da un imprenditore. Insieme a lui, gli agenti hanno fermato anche l’impresario Maurizio Terra, attivo nel settore delle strutture con apparecchiature per la dialisi, ora agli arresti domiciliari. Ed è proprio la gestione dei pazienti dializzati – scrive il Corriere della Sera – al centro dell’inchiesta della procura di Roma che vede indagati complessivamente 12 persone. I pm di piazzale Clodio indagano da circa un anno su un presunto giro di mazzette legate alla gestione dei pazienti in dialisi dimessi dagli ospedali pubblici e indirizzati verso cliniche private. 🔗 Leggi su Open.online
