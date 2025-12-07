Innovazione dai robot ai tumori | premiate dal Mur sei ricerche d’eccellenza

Da robot collaborativi capaci di comprendere se una persona è stressata a cellule immunitarie ingegnerizzate per combattere meglio i tumori: sei ricercatori dell’ Istituto Italiano di Tecnologia sono risultati vincitori dei bandi del Fondo Italiano per la Scienza, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca per sostenere i progetti di eccellenza in Italia. I sei ricercatori, che lavorano nei centri dell’Iit di Genova, Roma e Napoli, riceveranno un finanziamento del valore compreso tra 1 e 2 milioni di euro ciascuno, a seconda del tipo di progetto, per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

