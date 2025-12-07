Infortunio Morata brutte notizie per il Como! L’attaccante spagnolo si è sottoposto agli accertamenti dopo il ko contro l’Inter | finisce qui il suo 2025

«Sembra che si sia fatto male all’adduttore». Cesc Fabregas lo aveva anticipato nel post-partita, e i primi esami hanno purtroppo confermato le sue sensazioni. Álvaro Morata, uscito dolorante dalla sfida persa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Morata, brutte notizie per il Como! L’attaccante spagnolo si è sottoposto agli accertamenti dopo il ko contro l’Inter: finisce qui il suo 2025

