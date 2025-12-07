Infortuni a scuola | i cinque minuti prima della lezione e la ricreazione L’avvocato Miceli spiega dove si nascondono le trappole della vigilanza VIDEO

Nell'appuntamento di Diritto in cattedra, trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli, legale del sindacato Anief, ha approfondito la questione della responsabilità civile dei docenti in caso di infortunio degli studenti. L'articolo Infortuni a scuola: i cinque minuti prima della lezione e la ricreazione. L’avvocato Miceli spiega dove si nascondono le trappole della vigilanza VIDEO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

