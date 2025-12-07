Influenza aumentano i casi in Italia di infezioni respiratorie acute Le fasce più colpite

Nella quarantottesima settimana del 2025 l’incidenza delle infezioni respiratorie acute in Italia continua a crescere. Il bollettino RespiVirNet, pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, registra un incremento rispetto alla settimana precedente, confermando la fase espansiva tipica del periodo invernale. Il monitoraggio si basa sul nuovo protocollo operativo, che amplia la definizione dei casi e consente una lettura più completa della circolazione virale sul territorio. Incidenza e andamento nazionale. L’incidenza complessiva sale a 9,34 casi ogni mille assistiti, un valore in crescita rispetto ai 8,96 casi della settimana precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Influenza, aumentano i casi in Italia di infezioni respiratorie acute. Le fasce più colpite

