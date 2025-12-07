Influenza a Natale boom di contagi | ecco cosa fare per salvare le feste

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie cresce anche la preoccupazione per l’aumento dei contagi da influenza, un fenomeno che richiede prudenza e comportamenti responsabili per limitare i rischi, soprattutto per le categorie più esposte. In questo scenario, la voce di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, assume un ruolo centrale nel richiamare l’attenzione sull’evoluzione del quadro epidemiologico e sulle misure da adottare. Leggi anche: Covid e influenza, picco a Natale. Tornano le mascherine Anelli sottolinea come il vero picco dei contagi sia atteso dopo il periodo festivo, quando gli spostamenti, le occasioni di incontro e le riunioni familiari potrebbero favorire una circolazione virale ancora più intensa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Influenza a Natale, boom di contagi: ecco cosa fare per “salvare le feste”

