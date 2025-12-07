Infinito Messi l’Inter Miami trionfa negli Usa con le prodezze di Leo La festa e l’abbraccio con Beckham – I video

Lionel Messi e l’Inter Miami sono per la prima volta campioni della MLS, il campionato di calcio nordamericano. Nella finale dei playoff la squadra di Miami ha battuto 3-1 i Vancouver Whitecaps grazie ai gol di Ocampo (autorete), De Paul e Allende, con due assist nel finale proprio di Messi. Dopo dieci titoli di campione di Spagna con il Barcellona, e i due in Francia con il Paris Saint-Germain, a 38 anni Messi si porta così nel palmares pure il suo primo campionato negli Stati Uniti. Nel complesso per il fenomeno argentino si tratta del 48esimo titolo vinto in una carriera impreziosita dopo lunghi tentativi anche dalla Coppa del Mondo vinta con l’ Argentina nel 2022. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

? Infinito Messi: è il miglior assist-man nella storia del calcio ? https://www.calciostyle.it/esteri/mls/infinito-messi-e-il-miglior-assist-man-nella-storia-del-calcio?fsp_sid=1652790 ? di Virgilio Covelli - facebook.com Vai su Facebook

Messi campione, vince la Mls con l'Inter Miami di Mascherano: decisivi De Paul e Allende - L'ex fuoriclasse di Barcellona e Psg conquista il 47esimo trofeo in carriera, battendo i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller ... corrieredellosport.it scrive

Mls, infinito Messi: trascina l'Inter Miami in finale e centra un record storico - Notte da sogno per l'Inter Miami di Lionel Messi che travolge il New York City FC con un perentorio 5- Scrive msn.com

Infinito Messi: campione in Mls con l'Inter Miami, è il 48° trofeo in carriera - L'argentino ha vinto il campionato nordamericano dopo aver conquistato Liga e Ligue 1. Segnala gazzetta.it

Infinito Messi: Leo verso il rinnovo. Vuole tutto, Mls e Mondiale - Ma Espn ha anticipato che nelle prossime due settimane arriverà il rinnovo del contratto di Leo Messi con l’Inter Miami. Riporta gazzetta.it

Infinito Messi: quinta doppietta consecutiva in Mls, è record! - Il 38enne fuoriclasse argentino dell'Inter Miami incanta il mondo e l'America mietendo record su record in Major Soccer League (Mls). Secondo msn.com

Infinito Messi, la punizione è un gioiello: festa Inter Miami, Porto k.o 2-1 e ottavi sempre più vicini - La Pulce trascina l’Inter Miami alla rimonta contro il Porto, che schiera il 18enne Rodrigo Mora, nella seconda gara ... Come scrive msn.com