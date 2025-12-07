A Monselice (Padova) si è svolta ieri la cerimonia dedicata al ’Miglior Cavaliere d’Italia’ e al ’Galà dei Cavalieri’ in memoria di Gianfanco Ricci, ospitata nel Complesso Museale San Paolo. L’evento, attesissimo, organizzato dall’ideatore del premio Roberto Parnetti, ha riunito il meglio del panorama nazionale delle giostre, ma un nome ha dominato la scena più di tutti: quello di Luca Innocenzi di Porta Solestà, reduce da una stagione straordinaria. Dopo aver conquistato entrambe le Quintane di Ascoli 2025 e aver firmato una doppietta storica anche nelle due Quintane di Foligno, Innocenzi è stato nuovamente premiato come miglior cavaliere d’Italia, confermandosi figura di riferimento assoluta nel mondo giostresco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infinito Innocenzi: altro premio. È lui il ’Miglior cavaliere d’Italia’