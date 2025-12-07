Infermieri in appalto incapaci situazione pericolosa e caos in Medicina al San Raffaele | leggi il report shock di un medico

La foto di apertura, che pubblichiamo anche qui sotto, rappresenta il caos sul carrello delle terapie per i pazienti più gravi: è stata scattata la notte tra il 5 e il 6 dicembre nel reparto di Medicina cure avanzate alta intensità, al terzo piano del settore Iceberg del glorioso ospedale San. 🔗 Leggi su Today.it

Per il concorso Oss e Infermieri stiamo lavorando sull'assistenza nella redazione delle domande. Un grazie alla Flai Cgil che ci ha ospitati presso la casa del popolo di Grottaglie. Per informazioni sullo sportello, contattaci in privato. #asl #concorso - facebook.com Vai su Facebook

M5S: “Al fianco degli infermieri in agitazione contro governo incapace” - “Siamo convintamente al fianco di Nursind e di tutti gli infermieri italiani che hanno dichiarato lo stato di agitazione contro le folli politiche di questo governo incapace. Lo riporta quotidianosanita.it

Manovra, prevista assunzione di 6mila infermieri. Sindacati: “Non ci sono”. La situazione - La Legge di bilancio per il 2026 approvata dal Consiglio dei ministri, che ora deve passare attraverso l’esame del Parlamento, prevede ulteriori risorse per il settore sanità rispetto a quelle già ... Riporta tg24.sky.it

“Infermieri, ostetriche e Oss costretti a migliaia di ore aggiuntive“ - E’ insostenibile la situazione nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali della zona di Lucca, Valle del Serchio e Versilia... Segnala lanazione.it