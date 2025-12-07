Infermieri in appalto incapaci situazione pericolosa e caos in Medicina al San Raffaele | leggi il rapporto shock

Today.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La foto di apertura, che pubblichiamo anche qui sotto, rappresenta il caos sul carrello delle terapie per i pazienti più gravi: è stata scattata la notte tra il 5 e il 6 dicembre nel reparto di Medicina cure avanzate alta intensità, al terzo piano del settore Iceberg del glorioso ospedale San. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Infermieri in appalto incapaci, situazione pericolosa e caos in Medicina al San Raffaele": leggi il report shock di un medico

M5S: “Al fianco degli infermieri in agitazione contro governo incapace” - “Siamo convintamente al fianco di Nursind e di tutti gli infermieri italiani che hanno dichiarato lo stato di agitazione contro le folli politiche di questo governo incapace. Riporta quotidianosanita.it

Manovra, prevista assunzione di 6mila infermieri. Sindacati: “Non ci sono”. La situazione - La Legge di bilancio per il 2026 approvata dal Consiglio dei ministri, che ora deve passare attraverso l’esame del Parlamento, prevede ulteriori risorse per il settore sanità rispetto a quelle già ... Secondo tg24.sky.it

“Infermieri, ostetriche e Oss costretti a migliaia di ore aggiuntive“ - E’ insostenibile la situazione nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali della zona di Lucca, Valle del Serchio e Versilia... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Infermieri Appalto Incapaci Situazione