Infarto per sigaretta elettronica l’attore ricoverato d’urgenza a 33 anni

Personaggi tv. – Non doveva essere nulla di serio: un fastidio, qualche respiro più corto del solito, una giornata no. Invece, nel giro di pochi minuti, il protagonista di uno dei reality più seguiti ha capito che stava succedendo qualcosa di molto più grave. Un dolore acuto al petto, la sensazione di non riuscire a respirare e poi la corsa in ospedale. Da lì è cominciata una settimana che lui stesso ha definito «la più spaventosa della mia vita». . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Infarto per sigaretta elettronica, l’attore ricoverato d’urgenza a 33 anni

