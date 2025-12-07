Infarto a 33 anni per la sigaretta elettronica l' attore Fraser Olender ricoverato d' urgenza | Potevo morire

Today.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fraser Olender, volto del reality nautico "Below Deck", è finito in ospedale per un infarto a 33 anni. L'attore ha raccontato sui social di un grave problema di salute: sotto accusa c'è la sigaretta elettronica. Il malore, lo spavento, il ricovero e la diagnosi: poteva finire molto peggio.Il. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale. Ha 94 anni, l'anno scorso ha avuto un infarto

Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni, a processo due medici: “L’hanno scambiato per ansia”

Il bodybuilder vegetariano Varinder Singh Ghuman morto per infarto durante un intervento per una lesione del bicipite, aveva 42 anni

infarto 33 anni sigarettaInfarto per la sigaretta elettronica, attore di 33 anni ricoverato d'urgenza: «Potevo morire, smettete subito» - L'attore star di “Below Deck” Fraser Olender ha rivelato di essere stato ricoverato d’urgenza dopo un grave episodio legato ... Scrive msn.com

infarto 33 anni sigaretta“Il dolore che ho sopportato per 24 ore è stato inspiegabile, potevo morire per una cosa stupida”: a 33 anni l’attore Fraser Olender ha un infarto a causa dello svapo - La star di Below Deck ricoverata per una settimana dopo un infarto causato dalla sigaretta elettronica. Secondo ilfattoquotidiano.it

33 anni e infarto da svapo: una star dei reality racconta: “Stavo morendo per uno stupido vizio” - Fraser Olender, conosciuto negli USA per il reality Below Deck, ha condiviso con i ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infarto 33 Anni Sigaretta