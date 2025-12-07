India incendio in un night club | almeno 25 vittime
(LaPresse) Il bilancio dell’ incendio scoppiato ieri sera in un club della città indiana di Goa è salito ad almeno 25 morti. Lo confermano questa mattina le autorità locali, citate dai media indiani. Tra le vittime del rogo al “Birch” figurano quattro turisti e 14 membri dello staff. Le indagini preliminari rivelano che la maggior parte delle persone è deceduta per soffocamento, dopo che le fiamme sono divampate nel seminterrato del locale, una zona priva di adeguata ventilazione. Il capo della polizia locale, Alok Kumar, ha spiegato che la causa dell’incendio è ancora da accertare e che sono in corso verifiche per stabilire se il club rispettasse o meno le norme di sicurezza antincendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
