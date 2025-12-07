India Incendio in un night club | almeno 23 morti tra loro anche turisti

Le autorità locali confermano numerosi decessi dopo il vasto incendio divampato ad Arpora, nel Nord dello Stato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

india incendio in un night club almeno 23 morti tra loro anche turisti

© Tgcom24.mediaset.it - India, Incendio in un night club: almeno 23 morti, tra loro anche turisti

