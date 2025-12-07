India incendio in un night club a Goa | morti e feriti anche turisti
Sale a 25 il bilancio delle morti nell'incendio di un night club nel villaggio di Arpora a Goa, in India. Lo ha reso noto il chief minister dello Stato di Goa, Pramod Sawant. La maggior parte delle vittime, secondo quanto riferito, erano dipendenti della cucina del locale, oltre a tre o quattro turisti. Sono 6 i feriti, le loro condizioni sono stabili. L'incendio sarebbe scoppiato a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Tutti i corpi sono stati recuperati. L'incendio è divampato poco dopo la mezzanotte, almeno 100 persone si trovavano sulla pista da ballo del locale e diverse si sono precipitate nella cucina sottostante nel caos, rimanendo intrappolate insieme al personale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
India, incendio in una discoteca a Goa: almeno 23 morti tra cui alcuni turisti Vai su X
L'incendio, in via Lacchin, non ha coinvolto persone. Indagano i Carabinieri per risalire alle cause del rogo - facebook.com Vai su Facebook
India, incendio in un night club a Goa: almeno 25 morti e 6 feriti - Almeno 25 persone sono morte in un tragico incidente avvenuto in un night club nel villaggio di Arpora, nel nord di Goa, in India, a seguito dell’esplosione ... Lo riporta msn.com
India, incendio in un night club a Goa: almeno 25 morti - È salito ad almeno 25 morti il bilancio dell'incendio scoppiato ieri sera in un club della città indiana di Goa. Segnala unionesarda.it
Almeno 23 morti in un incendio a un night club in India - Diversi turisti sono tra le vittime dell'incendio, divampato in un club ad Arpora ... Scrive tg24.sky.it
India, incendio in un night club a Goa: almeno 23 morti tra cui alcuni turisti - Le fiamme sono divampate in un locale ad Arpora, nel distretto di Goa Nord. Da msn.com
Disastri, Incidenti Almeno 25 morti in un incendio a un night club in India - Almeno 25 persone sono morte in un incendio in un famoso nightclub nella città turistica indiana di Goa, secondo quanto riferito dal capo ministro Pramod Sawant e da altri funzionari. bluewin.ch scrive
Incendio in un night club della città indiana di Goa, almeno 25 morti - Almeno 25 persone sono morte nell'incendio scoppiato ieri sera in un famoso night club della città indiana di Goa. Da ansa.it