India incendio in un night club a Goa | almeno 25 morti e 6 feriti

Almeno 25 persone sono morte in un tragico incidente avvenuto in un night club nel villaggio di Arpora, nel nord di Goa, in India, a seguito dell’ esplosione di una bombola del gas. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione avvenuta poco dopo la mezzanotte avrebbe innescato un violento incendio che ha rapidamente avvolto i locali del night club. Il primo ministro di Goa, Pramod Sawant, giunto sul posto poche ore dopo la tragedia, ha precisato che la maggior parte delle vittime erano membri del personale di cucina, tra cui tre donne. Tra i deceduti figurano anche “tre o quattro turisti”, rimasti intrappolati all’interno del locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

