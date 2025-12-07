India almeno 23 morti nell’incendio in un night club a Goa | tra le vittime diversi turisti

Roma, 7 dicembre 2025 - Almeno 23 persone sono morte in un incendio in un famoso nightclub nella città turistica indiana di Goa, secondo quanto riferito dal capo ministro Pramod Sawant e da altri funzionari. Tra le vittime dell'incendio, divampato in un locale ad Arpora, nel distretto di Goa Nord, figurano diversi turisti, secondo quanto riferito dalla polizia citata dal Press Trust of India. “Oggi è un giorno molto doloroso per tutti noi a Goa. Un grave incendio ad Arpora ha causato la morte di 23 persone", ha scritto Sawant su X. "Ho visitato il luogo dell'incidente e ho ordinato un'inchiesta", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - India, almeno 23 morti nell’incendio in un night club a Goa: tra le vittime diversi turisti

