Incubo esonero dietro l’angolo | Thiago Motta chiude la lista
Il possibile ribaltone chiama direttamente in causa l’ex allenatore della Juve: ecco cosa sta succedendo Dopo la fine dell’esperienza sulla panchina della Juventus, Thiago Motta sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Accostato in maniera piuttosto timida a Fiorentina e Atalanta nelle scorse settimane, il tecnico italo-brasiliano ha già rispedito al mittente i diversi approcci provenienti dall’ Arabia in attesa di un contesto stimolante nel quale rimettersi in gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
