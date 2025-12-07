Incompetente e africana insulto ' razzista' a un' infermiera del 118

“Incompetente e africana”. Questa la segnalazione indirizzata all’Asl di Caserta su un’infermiera. Lo avrebbe messo nero su bianco una dottoressa, in servizio al 118.A riferirlo è la rete Nessuno Tocchi Ippocrate che spiega come “la frase” sia “inserita all’interno di un documento che denunciava. 🔗 Leggi su Casertanews.it