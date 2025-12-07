Incidenti sul lavoro | Senza ispettori non c’è sicurezza

Nel comasco chi vigila sulla sicurezza dei lavoratori, è obbligato a effettuare gli straordinari. Gli infortuni sul lavoro aumentano, ma a Como mancano a ispettori dello Psal, il servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavori. Dovrebbero essere almeno 90, però nel 2022 erano 81 e adesso sono appena 73, anzi meno perché se ne sono dimessi altri. Anche solo per garantire l'attività minima devono affrontare quotidianamente turni extra. "La sicurezza sul lavoro non si può basare sugli straordinari", denunciano i sindacalisti. A dare i numeri della carenza di organico dello Psal di Ats insubria è lo stesso assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, interrogato dal consigliere comunale comasco del Pd Angelo Orsenigo.

