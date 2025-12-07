Incidenti stradali ancora in crescita nel Ferrarese | in un anno coinvolte oltre 1.300 auto

Nel Ferrarese, incidenti ancora in aumento. E’ la triste fotografia che emerge da un’analisi Carfax, azienda specializzata nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su dati Aci-Istat. L’indagine ha preso in esame sia i dati nazionali, sia quelli relativi alla sola Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Incidenti stradali, aumentano le vittime tra giovani e giovanissimi: al via la campagna di sensibilizzazione e prevenzione

Per la polizia locale di Piacenza quattro droni in arrivo: «Sorveglianza territorio e rilievo incidenti stradali»

Scontri fra auto e moto, 5 feriti al pronto soccorso dopo due incidenti stradali

Nel 2025, ben 2.655 interventi complessivi, tra cui 424 incidenti stradali e 185 incendi generici - facebook.com Vai su Facebook

Incidenti stradali, due morti a Settebagni e al Torrino: il bilancio delle vittime sale a 105 Vai su X

Incidenti stradali in aumento: in un anno a Ferrara 1.351 casi - Ferrara Nel 2024 in Italia sono stati oltre 317mila i mezzi coinvolti in incidenti stradali con feriti o vittime, un dato in crescita del +3,6% rispetto all’anno precedente. Come scrive msn.com

Pescara al terzo posto in Italia per l'aumento del numero di veicoli coinvolti in incidenti stradali - A dirlo è l'analisi elaborata da Carfax: l'Abruzzo, insieme alla Puglia, è la regione nella quale si registra il maggior aumento ... Segnala ilpescara.it

Incidenti stradali: frontale tra auto nel Ferrarese, 3 morti. Nel bergamasco muore 23enne - È di tre morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina nel Ferrarese, tra Argenta e Ferrara, lungo la strada stradale Adriatica. Scrive tg24.sky.it