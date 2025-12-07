Incidenti stradali ancora in crescita nel Ferrarese | in un anno coinvolte oltre 1.300 auto

Ferraratoday.it | 7 dic 2025

Nel Ferrarese, incidenti ancora in aumento. E’ la triste fotografia che emerge da un’analisi Carfax, azienda specializzata nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su dati Aci-Istat. L’indagine ha preso in esame sia i dati nazionali, sia quelli relativi alla sola Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

