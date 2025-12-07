Incidenti in crescita nel riminese | oltre 1.500 auto coinvolte nel 2024
Nel 2024, in Italia sono stati complessivamente 317.365 i mezzi di trasporto coinvolti in incidenti stradali che hanno generato feriti o vittime, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo scenario, l’Emilia-Romagna, con 19.279 auto coinvolte in incidenti stradali nel 2024, è terza in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
