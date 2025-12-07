Incidenti in bicicletta | Bergamo è tra le città con più sinistri
L’analisi dei 165mila casi nazionali geolocalizzati dal Politecnico di Milano evidenzia un’anomalia bergamasca: più sinistri e più vulnerabilità per pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incidenti in bicicletta: Bergamo è tra le città con più sinistri
Dove avvengono più #incidenti che interessano #ciclisti? Di recente il Politecnico di Milano ha rivelato l'Atlante italiano dei morti e feriti gravi in bicicletta: la mappatura più completa mai realizzata in Italia, che raccoglie i dati dal 2014 al 2023, con un'analisi pre - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti in bicicletta: Bergamo è tra le città con più sinistri - Non passa giorno, infatti, che i media non riportino tamponamenti, feriti e morti sulle nostre strade. Scrive ecodibergamo.it
Incidenti in bici raddoppiati in 10 anni: «Più ciclisti e rischi alle rotonde» - Nella nostra città il dato è quantomeno preoccupante: se nel 2014 si erano registrati 74 incidenti in bicicletta, nel 2023 se n’erano invece registrati 137. ecodibergamo.it scrive
Incidente a Isso, ciclista investito da un tir: è gravissimo - I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione lungo la strada provinciale 103, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire Isso (Bergamo), 23 settembre 2025 – Grave incidente, questa mattina verso le 9 ... Scrive ilgiorno.it