Incidente tra auto e moto a Giovi Le Cave | 22enne portato in codice 3 al San Donato

Lortica.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato attivato alle 12.42 l’intervento del 118 ASL TSE in località Giovi Le Cave per un incidente che ha visto coinvolte un’automobile e una moto. Sul posto sono giunte l’autoinfermieristica di Arezzo e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, insieme alla polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il motociclista, un uomo di 22 anni, è stato soccorso e trasportato in codice 3 all’ospedale San Donato di Arezzo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

incidente tra auto e moto a giovi le cave 22enne portato in codice 3 al san donato

© Lortica.it - Incidente tra auto e moto a Giovi Le Cave: 22enne portato in codice 3 al San Donato

Leggi anche questi approfondimenti

Incidente a Principina, sequestrate auto e moto. Decisive anche le telecamere

Incidente tra auto e moto: 17enne in ospedale

Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale

incidente auto moto gioviUn ventenne ferito in un incidente tra una moto e un'auto: trasferito in ambulanza all'ospedale di Arezzo - Un 22enne è rimasto ferito in un incidente tra una moto e un'auto avvenuto nella tarda mattinata di domenica 7 dicembre alle porte di Arezzo. Scrive corrierediarezzo.it

Incidente a Zibido San Giacomo, scontro tra due auto: quattro feriti e un morto - Lo schianto è avvenuto in via dei Giovi, verso mezzanotte e mezza. Segnala msn.com

incidente auto moto gioviIncidente fra due auto, un morto e 4 donne ferite nel Milanese - (ANSA) – MILANO, 06 DIC – Poco dopo la mezzanotte un uomo di 55 è morto in un incidente stradale fra due auto avvenuto in via dei Giovi a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Auto Moto Giovi