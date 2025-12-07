Incidente tra auto e moto a Giovi Le Cave | 22enne portato in codice 3 al San Donato

È stato attivato alle 12.42 l'intervento del 118 ASL TSE in località Giovi Le Cave per un incidente che ha visto coinvolte un'automobile e una moto. Sul posto sono giunte l'autoinfermieristica di Arezzo e un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, insieme alla polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il motociclista, un uomo di 22 anni, è stato soccorso e trasportato in codice 3 all'ospedale San Donato di Arezzo.

