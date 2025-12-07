Incidente tra auto e microcar Matilde Lucri morta a 16 anni | lo scontro a Formello Illeso l' automobilista
Dramma a Formello, dove nel pomeriggio di sabato 6 dicembre un grave incidente alla rotonda di via Formellese Sud, all'altezza del km 6, è costato la vita a una ragazza di 16 anni,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Matilde Lurci, morta a 16 anni a Roma: incidente con la microcar contro un'auto a Formello - Una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, a Formello. msn.com scrive
Incidente tra auto e microcar, morta la 16enne alla guida: lo scontro a Formello. Illeso l'automobilista - Dramma a Formello, dove nel pomeriggio di sabato 6 dicembre un grave incidente alla rotonda di via Formellese Sud, all'altezza del km 6, è costato la vita a una ragazza di 16 ... Scrive msn.com
Formello, scontro tra auto e microcar: muore ragazza di 16 anni - Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità ... Secondo rainews.it