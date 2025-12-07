Incidente nella notte a Solaro auto ribaltata e 2 giovani in ospedale

Ilnotiziario.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella notte: auto si ribalta in corso Europa a Solaro, due giovani sono stati portati in ospedale in codice giallo. Auto ribaltata a Solaro, due giovani feriti Intervento di soccorso nella notte a Solaro, dove poco prima delle 3,45 un’auto si è ribaltata lungo corso Europa, nel tratto tra via Marco Polo e via . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

incidente nella notte a solaro auto ribaltata e 2 giovani in ospedale

© Ilnotiziario.net - Incidente nella notte a Solaro, auto ribaltata e 2 giovani in ospedale

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente notte solaro autoIncidente nella notte a Solaro, auto ribaltata e 2 giovani in ospedale - Incidente nella notte: auto si ribalta in corso Europa a Solaro, due giovani sono stati portati in ospedale in codice giallo. Si legge su ilnotiziario.net

incidente notte solaro autoAuto fuori strada nella notte: muore a 29 anni, grave una giovane portata al Cto - La strada provinciale 10, nel tratto che da Quattordio porta verso Castello di Annone, si è trasformata nella scena di una tragedia nella notte tra venerdì e sabato. giornalelavoce.it scrive

incidente notte solaro autoSolaro, incidente all’incrocio 14enne in codice giallo a Niguarda - Uno scontro tra auto e moto ha provocato il ferimento di un ragazzo di 14 anni e di un uomo di 85 anni ieri mattina a Solaro. Segnala ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Incidente Notte Solaro Auto