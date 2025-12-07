Incidente nella notte a Solaro auto ribaltata e 2 giovani in ospedale

Incidente nella notte: auto si ribalta in corso Europa a Solaro, due giovani sono stati portati in ospedale in codice giallo. Auto ribaltata a Solaro, due giovani feriti Intervento di soccorso nella notte a Solaro, dove poco prima delle 3,45 un’auto si è ribaltata lungo corso Europa, nel tratto tra via Marco Polo e via . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente nella notte a Solaro, auto ribaltata e 2 giovani in ospedale

