Incidente nella notte a Mariano Comense | sei persone coinvolte tra loro un 12enne

Quicomo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente nella notte a Mariano Comense, in via per Arosio, all’altezza del civico 16. Poco dopo la mezzanotte, a cavallo tra sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, un’auto con a bordo sei persone è rimasta coinvolta in un violento schianto che ha richiesto un imponente spiegamento di mezzi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Incidente ad Asiago, terribile scontro nella notte: muoiono tre ventenni

Incidente: morto 33enne di Taurisano Nella notte

Incidente stradale nella notte, perde il controllo dello scooter: nel Salento muore un 32enne

incidente notte mariano comenseMariano Comense, scontro tra due auto nella notte. Sei feriti - Grave incidente nelle notte, intorno a mezzanotte e mezza, in via per Arosio a Mariano Comense. Come scrive espansionetv.it

incidente notte mariano comenseIncidente tra auto nella notte: sei feriti, paura per un ragazzo - Grande spavento nella notte tra sabato e domenica in via per Arosio di Mariano Comense dove si sono scontrate due auto: il bilancio finale è di sei persone coinvolte, tutte feriti, per fortuna nessuno ... Come scrive laprovinciadicomo.it

incidente notte mariano comenseSchianto tra auto nella notte a Mariano Comense: sei feriti, uno in ospedale in elicottero (ma non è in pericolo di vita) - Altri incidenti anche in Varesina e poi in via Tommaso Grossi a Como: vettura fuori strada stamane alle 5. Segnala ciaocomo.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Notte Mariano Comense