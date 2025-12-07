Incidente nella notte a Mariano Comense | sei feriti tra loro un 12enne

Grave incidente nella notte a Mariano Comense, in via per Arosio, all’altezza del civico 16. Poco dopo la mezzanotte, a cavallo tra sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, un’auto con a bordo sei persone è rimasta coinvolta in un violento schianto che ha richiesto un imponente spiegamento di mezzi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

