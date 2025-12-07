Incidente in via Porto | auto sbanda e danneggiato 3 vetture in sosta

Tensione, stasera in via Porto, a Salerno. Per cause da accertare é scoppiata la gomma di un’auto che viaggiava in direzione via Ligea. La vettura é sbandata ed é finita su alcune auto parcheggiate, danneggiandole.Sul posto, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Fortunatamente, nessuna grave. 🔗 Leggi su Salernotoday.it