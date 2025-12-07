Incidente ad Eboli | un' auto tampona un' altra vettura e si ribalta 4 feriti

Brutto incidente ad Eboli, stamattina, in via Del Grano: per cause da accertare, una Citroen C3 con 4 persone a bordo ha tamponato un'auto con due passeggeri, per poi ribaltarsi. Quattro in totale i feriti soccorsi dal Vopi, di cui due condotti all'ospedale di Eboli e altri due a Battipaglia. Sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

Incidente sul lavoro ad Eboli: operaio trasportato in ospedale

Incidente a Campolongo di Eboli: auto sbanda e si ribalta

Camionista colto da un malore sulla A2, riesce ad accostare e muore evitando un incidente: è accaduto ad Eboli

Eboli: incidente sulla SS18 “Tirrena Inferiore, senso unico alternato e rallentamenti - facebook.com Vai su Facebook

Eboli, schianto sulla Statale 19: auto si ribalta in via del Grano. Traffico in tilt - Un violento incidente stradale si è verificato poco fa in via del Grano, lungo la Statale 19 che conduce a Campagna, arteria che collega la località Epitaffio di Eboli con la zona di Sant’Andrea. Riporta infocilento.it

Eboli: incidente sulla SS18, tre veicoli coinvolti. Traffico in tilt - È successo tra Capaccio Paestum ed Eboli dove si è verificato un tamponamento tra tre veicoli: una Volkswagen, una Fiat Panda e una Citroen C3. Come scrive infocilento.it

Scontro tra due auto Bmw-Panda, l’utilitaria si ribalta: un ferito in ospedale. Incidente a Eboli - Incidente stradale sulla nazionale e Cioffi, frazione di Eboli. Come scrive fanpage.it