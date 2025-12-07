Incidente a Formello | scontro tra automobilisti morta una ragazza di 16 anni a bordo di una microcar

7 dic 2025

Tragedia stradale a Formello, comune alle porte di Roma. Una ragazza di 16 anni è morta in seguito ad un incidente stradale. Alla guida di una microcar l'adolescente si è scontrata con una vettura condotta da un uomo romano di 63 anni. Un impatto fatale per la giovane, morta sul colpo prima di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

