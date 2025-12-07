Incendio nella discoteca è strage | decine di vittime

Il bilancio dell’incendio divampato in un noto night club di Goa è salito ad almeno 23 morti, una tragedia che ha scosso una delle regioni più vivaci e visitate dell’India. Le autorità locali, intervenute rapidamente nella struttura in fiamme, stanno ancora lavorando per completare le identificazioni delle vittime e per capire cosa abbia provocato il rogo che ha trasformato una serata di festa in un dramma collettivo. La conferma del numero delle persone decedute è arrivata dal capo ministro dello Stato, Pramod Sawant, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso insieme ai vertici istituzionali e ai servizi di emergenza accorsi sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incendio nella discoteca, è strage: decine di vittime

