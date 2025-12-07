Incendio nella baraccopoli due feriti Uno è grave

Incendio nella notte in zona La Rustica. Intorno alle 3:15 di domenica 7 dicembre due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti sono intervenute in via Amarilli, dove hanno preso fuoco alcune baracche all'interno di un campo nomadi. Due persone che si trovavano nella baraccopoli della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

