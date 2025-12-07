Incendio in un nightclub di Goa almeno 23 morti | tra le vittime anche turisti
(Adnkronos) – E' di almeno 23 morti il bilancio di un incendio in un nightclub di Goa, località situata sulla costa occidentale indiana. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui tra le vittime delle fiamme divampate nella discoteca Arpora, nella parte nord di Goa, ci sarebbero molti turisti. Secondo il premier dello stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
