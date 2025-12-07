InBuonaCompagnia | Forlì abbraccia un nuovo progetto per l’inclusione

Forlitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena presenta “InBuonaCompagnia”, un nuovo progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e pensato per ampliare le opportunità rivolte alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Inbuonacompagnia Forl236 Abbraccia Nuovo