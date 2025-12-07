Inaugurata la tredicesima edizione del mercatino di Natale

Triesteprima.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato questo pomeriggio in piazza della Borsa con il taglio del nastro da parte del sindaco Roberto Dipiazza e del vicesindaco Serena Tonel, la tredicesima edizione del mercatino di Natale a Trieste, che sarà allestito fino al 6 gennaio 2026 nelle zone di via delle Torri, via Ponchielli, via. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

