Inaugurata la tredicesima edizione del mercatino di Natale

Inaugurato questo pomeriggio in piazza della Borsa con il taglio del nastro da parte del sindaco Roberto Dipiazza e del vicesindaco Serena Tonel, la tredicesima edizione del mercatino di Natale a Trieste, che sarà allestito fino al 6 gennaio 2026 nelle zone di via delle Torri, via Ponchielli, via. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

