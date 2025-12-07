In principio era creta | all' Osterio Magno le opere di Santo Stefano di Camastra raccontano la Natività

Sarà inaugurata lunedì 8 dicembre alle ore 20, all’Osterio Magno di Cefalù, la mostra “In principio era creta. Il Presepe nell'arte decorativa di Santo Stefano”, curata dalla Cooperativa Sociale Il Segno. L’esposizione, inserita nel circuito “La Via dei Presepi”, raccoglie una selezione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

