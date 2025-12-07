In mostra le opere dell’artista svizzera Monique Pauwels
Perugia, 7 dicembre 2025 – E’ stata inaugurata ieri a Perugia la mostra personale dell’artista svizzera Monique Pauwels all’interno della Galleria nel cuore del centro storico di Perugia in via della Sposa 1a. La mostra, con venti splendide opere, ha il patrocinio del Comune di Perugia, si potrà visitare fino al 31 gennaio su appuntamento (telefonando al numero 3407632876), ed è curata da Rita Rocconi e Mario Pisani. Pubblichiamo il dialogo con Monique Pauwels, a cura di Mario Pisani. Lei arriva all’arte dopo aver fatto esperienze di tutt’altro genere infatti la sua formazione, per volere dei genitori, è giuridica e a lungo ha esercitato la sua professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
