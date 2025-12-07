In meno di tre anni aiutate più di 1500 famiglie nel pagamento delle bollette
Sono state pagate oltre 3.300 bollette, assistite più di 1.500 famiglie, sostituiti 171 elettrodomestici energivori in abitazioni sociali e formate decine di volontari e operatori che stanno affiancando le famiglie fragili in una migliore gestione dei consumi energetici. A meno di tre anni dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
