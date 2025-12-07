In Fvg 39 nuovi posti di terapia intensiva 55 di semi-intensiva e 3 pronto soccorso ristrutturati

Triesteprima.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale ha approvato delibera che prende atto delle comunicazioni trasmesse da Asufc, Asugi, Asfo e Irccs Burlo Garofolo con le quali si attesta formalmente la realizzazione degli interventi riguardanti l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Edilizia, 4.500 nuovi posti di lavoro con i cantieri delle Olimpiadi invernali

Nuovi posti letto, tagli e rivoluzione dei reparti: vi sveliamo come cambieranno gli ospedali a Palermo

Pesce fresco, gastronomia e nuovi posti di lavoro: ecco la Pescheria Borgonuovo

Cerca Video su questo argomento: Fvg 39 Nuovi Posti