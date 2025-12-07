In Fvg 39 nuovi posti di terapia intensiva 55 di semi-intensiva e 3 pronto soccorso ristrutturati
La giunta regionale ha approvato delibera che prende atto delle comunicazioni trasmesse da Asufc, Asugi, Asfo e Irccs Burlo Garofolo con le quali si attesta formalmente la realizzazione degli interventi riguardanti l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
