In fuga dall’orrore di Gaza Nuova vita a Sant’Agata

Nella piccola frazione di Sant'Agata in Arfoli ci sono 14 nuovi abitanti. Fanno parte della grande famiglia allargata della comunità parrocchiale guidata da don Roberto Brandi, esempio di accoglienza, integrazione, amore. Da metà ottobre a oggi la canonica della chiesa romanica ha accolto tre nuove famiglie tutte provenienti dalla striscia di Gaza. Gli ultimi ad arrivare nel pomeriggio di giovedì sono papà, mamma e 4 bambini. Il più grande ha 5 anni, la più piccola solo 3 mesi. Proprio per lei sono riusciti a fuggire da una terra dilaniata dalla guerra: la piccolina è nata molto prematura; in un luogo dove non c'è più neanche l'assistenza di base, la sua sopravvivenza era appesa a un filo.

