In due precipitano dalla parete | morti dopo un volo di 30 metri

Udinetoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale alle 13:30 di oggi a Enemonzo. Due persone sono precipitate da una parete, nei pressi del campo volo di Enemonzo, da un’altezza di circa 30 metri, perdendo la vita. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. La situazione, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi era già. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

