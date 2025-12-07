In città sarà un Capodanno senza botti | Verona sceglie la sicurezza e la tutela di animali e persone fragili
Il Comune di Verona ha lanciato per il terzo anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione “Rinuncia ai botti!”, un’iniziativa volta a scoraggiare l’uso di petardi e fuochi d’artificio durante le festività di fine anno. L’obiettivo principale della campagna è proteggere la salute e la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
