In città sarà un Capodanno senza botti | Verona sceglie la sicurezza e la tutela di animali e persone fragili

Il Comune di Verona ha lanciato per il terzo anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione “Rinuncia ai botti!”, un’iniziativa volta a scoraggiare l’uso di petardi e fuochi d’artificio durante le festività di fine anno. L’obiettivo principale della campagna è proteggere la salute e la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

