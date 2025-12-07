in centro si fa festa alla sfogliata

Due giornate di festa nel centro storico di Finale e tante iniziative per ‘aprire’ ufficialmente il periodo natalizio. A cura della "Pro Finale", oggi piazza Garibaldi si trasforma in un "Incanto di Natale": fra mercatini, specialità gastronomiche, tortellini da passeggio, crescentine, caldarroste e altre ghiottonerie, è stato allestito anche un Villaggio degli Elfi dedicato ai più piccoli con laboratori creativi, angolo giochi e alle 15 una divertente caccia al tesoro. Domani poi – come è ormai tradizione – tornerà la Festa della sfogliata, la giornata in cui Finale celebra la sua specialità più conosciuta e unica, la ‘torta degli ebrei’, una torta salata da mangiare caldissima, con una ricetta tramandata dai secoli: in tutto il centro storico, dalle 10 alle 18 ci saranno assaggi di sfogliata (a offerta libera, per le associazioni di volontariato), rigorosamente accompagnati da un bicchierino di anicione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

