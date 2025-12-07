"Avevo cinque anni. Mi faceva sedere sulle gambe e mi faceva guidare il camioncino". È con questo ricordo che Sergio Pepa, oggi 80 anni, ha raccontato la storia della sua vita e dell’azienda di famiglia, la Pepa Trasporti, premiata dal Comune di Recanati per 75 anni di attività durante la cerimonia Recanati premia l’eccellenza, ieri nell’aula magna del palazzo comunale. Una storia fatta di fatica, di famiglia e di lavoro, iniziata con il padre Armando Pepa e proseguita fino a diventare un’azienda strutturata e solida. "All’epoca le macchine si accendevano con la manovella – ha ricordato – e a sei-sette anni me la faceva girare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In azienda a 5 anni: orgoglioso dei successi"