In auto con una pistola senza matricola | arrestato 25enne

Nella notte ad Acerra gli agenti del commissariato locale hanno arrestato un 25enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un’arma clandestina in auto.I poliziotti stavano pattugliando via Umberto Nobile quando hanno notato una vettura allontanarsi velocemente alla loro vista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

